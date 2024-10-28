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Рождаемость в Великобритании достигла рекордного минимума: исследование

Фото: беременность (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

В Великобритании рекордно упала рождаемость. Она стала самой низкой в истории проведения исследований с 1938 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Таким образом, в 2023 году уровень рождаемости в Англии и Уэльсе достиг рекордно низкого показателя – 1,44 ребенка на одну женщину.

Самые низкие показатели наблюдались в следующие годы:

  1. 2022 (1,49),
  2. 2020 (1,53),
  3. 2001 (1,63),
  4. 1977 год (1,66),
  5. 1941 (1,71).

При этом в 1938 году он составлял 1,84 ребенка на одну женщину.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), количество рождений составило 591 072, что является наименьшим показателем с 1977 года.

Отмечается, что падение больше всего коснулось женщин возрастов 20-24 и 25-29 лет, которые все чаще откладывают рождение детей до старшего возраста.

Согласно результатам исследований, это снижение обусловлено:

  • финансовыми факторами,
  • отсутствием соответствующего партнера,
  • психологической неподготовленностью.

Эти факторы усложняют молодые решения завести ребенка.

Уровень рождаемости, необходимый для естественного воспроизводства населения, составляет 2,1 ребенка в женщину, но показатель падает с 2010 года 

Специалисты также сообщили, что показатели Великобритании самые низкие среди стран G7.

В статье приводятся данные ЦРУ, согласно которым самые низкие коэффициенты рождаемости в настоящее время выявлены в:

  1. Тайване (1,09),
  2. Южной Корее (1,11),
  3. Сингапур (1,17).

Отмечается, что этот тренд наблюдается во многих странах мира.

Добавим, что в Украине рождаемость тоже падает. В нашем материале вы сможетеузнать главные причины, среди которых не только война.

Также недавно самый низкий уровень рождаемости был зафиксирован в Италии впервые за 160 лет.

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Рождение ребенка