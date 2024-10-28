Рождаемость в Великобритании достигла рекордного минимума: исследование

В Великобритании рекордно упала рождаемость. Она стала самой низкой в истории проведения исследований с 1938 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Таким образом, в 2023 году уровень рождаемости в Англии и Уэльсе достиг рекордно низкого показателя – 1,44 ребенка на одну женщину.
Самые низкие показатели наблюдались в следующие годы:
При этом в 1938 году он составлял 1,84 ребенка на одну женщину.
Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), количество рождений составило 591 072, что является наименьшим показателем с 1977 года.
Отмечается, что падение больше всего коснулось женщин возрастов 20-24 и 25-29 лет, которые все чаще откладывают рождение детей до старшего возраста.
Согласно результатам исследований, это снижение обусловлено:
Эти факторы усложняют молодые решения завести ребенка.
Уровень рождаемости, необходимый для естественного воспроизводства населения, составляет 2,1 ребенка в женщину, но показатель падает с 2010 года
Специалисты также сообщили, что показатели Великобритании самые низкие среди стран G7.
В статье приводятся данные ЦРУ, согласно которым самые низкие коэффициенты рождаемости в настоящее время выявлены в:
Отмечается, что этот тренд наблюдается во многих странах мира.
Добавим, что в Украине рождаемость тоже падает. В нашем материале вы сможетеузнать главные причины, среди которых не только война.
Также недавно самый низкий уровень рождаемости был зафиксирован в Италии впервые за 160 лет.
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