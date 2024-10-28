Рождаемость в Великобритании достигла рекордного минимума: исследование

Таким образом, в 2023 году уровень рождаемости в Англии и Уэльсе достиг рекордно низкого показателя – 1,44 ребенка на одну женщину.

Самые низкие показатели наблюдались в следующие годы:

2022 (1,49), 2020 (1,53), 2001 (1,63), 1977 год (1,66), 1941 (1,71).

При этом в 1938 году он составлял 1,84 ребенка на одну женщину.

Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), количество рождений составило 591 072, что является наименьшим показателем с 1977 года.

Отмечается, что падение больше всего коснулось женщин возрастов 20-24 и 25-29 лет, которые все чаще откладывают рождение детей до старшего возраста.

Согласно результатам исследований, это снижение обусловлено:

финансовыми факторами,

отсутствием соответствующего партнера,

психологической неподготовленностью.

Эти факторы усложняют молодые решения завести ребенка.

Уровень рождаемости, необходимый для естественного воспроизводства населения, составляет 2,1 ребенка в женщину, но показатель падает с 2010 года

Специалисты также сообщили, что показатели Великобритании самые низкие среди стран G7.

В статье приводятся данные ЦРУ, согласно которым самые низкие коэффициенты рождаемости в настоящее время выявлены в:

Тайване (1,09), Южной Корее (1,11), Сингапур (1,17).

Отмечается, что этот тренд наблюдается во многих странах мира.