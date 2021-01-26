ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Народовластие в Украине: когда может состояться первый референдум

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум в Украине сможет состояться не ранее, чем в следующем году. А стоить проведение одного референдума будет около 2 миллиардов гривен.

Самые читаемые новости

Об этом говорилось в эфире телеканала "112 Украина".

Как пояснил Разумков, в принятом парламентом законопроекте 3612 предусмотрено, что первый референдум может состояться не ранее 2022 года.

"В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум, потому что он (законопроект - ред.) предусматривал фактически возможность проведения референдума начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам - вы понимаете, что мы находимся в режиме "ковида", в режиме достаточно серьезной экономии бюджетных средств", - сказал спикер парламента.

Напомним, сегодня, 26 января, парламент окончательно одобрил законопроект о референдуме. Теперь документ должны подписать Разумков и президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект о народовластии поддержали 255 нардепов. РБК-Украина рассказывало, как за документ голосовали парламентские фракции.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины референдумДмитрий Разумков