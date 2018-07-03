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Интервью

"Народный фронт" требует принятия проекта по криминализации контрабанды товаров

НовостиПолитика    03.07.2018 - 16:05
Фото: ВРУ (РБК-Украина)
Фото: ВРУ (РБК-Украина)

"Народный фронт" в дальнейшем будет настаивать на принятии этого закона

Фракция "Народного фронта" выражает возмущение тем, что Верховная рада Украины не включила в повестку дня проект закона об установлении уголовной ответственности за контрабанду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте "Народного фронта".

"Из года в год растет количество правонарушений таможенных правил. На это указывает официальная статистика. В связи с этим министр Арсен Аваков вышел с инициативой вернуть уголовную ответственность за контрабанду. МВД рассчитывает, что за счет прекращения контрабандных схем в бюджет будет поступать дополнительных 70-100 млрд гривен, а это примерно 4 млрд долларов. Речь идет о сумме, равной почти половине расходов на оборону и безопасность в госбюджете этого года", - отметили в политсиле.

По мнению авторов заявления, парламентарии, которые не поддержали эту инициативу Кабинета министров и министра внутренних дел, выступили "покровителями контрабандных картелей".

"Это недопустимо, когда вся страна должна работать над развитием сектора обороны, должна направлять ресурсы на развитие инфраструктуры и экономики, работать над повышением зарплат и пенсий, а в это время огромные средства вымываются из Государственного бюджета", - отмечается в заявлении.

"Народный фронт" заявляет, что и в дальнейшем будет настаивать на принятии этого закона. "Мы призываем лидеров политических фракций, которые бойкотировали это голосование, предоставить публичные объяснения и поддержать введение уголовной ответственности за контрабанду при повторном рассмотрении этого вопроса в Верховной раде", - резюмировали в политсиле.

Напомним, сегодня, 3 июля, народные депутаты не поддержали включение в повестку дня правительственного законопроекта №8543 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно криминализации контрабанды товаров".

Рада не смогла включить в повестку дня проект по криминализации контрабанды товаров
Теги публикации: Народный фронт, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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