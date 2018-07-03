Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Народний фронт" вимагає ухвалення проекту щодо криміналізації контрабанди товарів

НовиниПолітика    03.07.2018 - 16:05
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

"Народний фронт" надалі наполягатиме на ухваленні цього закону

Фракція "Народного фронту" висловлює обурення тим, що Верховна рада України не включила до порядку денного проект закону про встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду. Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті "Народного фронту".

"З року в рік зростає кількість правопорушень митних правил. На це вказує офіційна статистика. У зв’язку з цим міністр Арсен Аваков вийшов з ініціативою повернути кримінальну відповідальність за контрабанду. МВС розраховує, що за рахунок припинення контрабандних схем до бюджету надходитиме додаткових 70-100 млрд гривень, а це приблизно 4 млрд доларів. Йдеться про суму, рівну майже половині видатків на оборону і безпеку в Державному бюджеті цього року", - зазначили у політсилі.

На думку авторів заяви, парламентарі, які не підтримали цю ініціативу Кабінету міністрів та міністра внутрішніх справ, виступили "покровителями контрабандних картелів".

"Це неприпустимо, коли вся країна має працювати над розвитком сектору оборони, повинна спрямовувати ресурси на розвиток інфраструктури та економіки, працювати над підвищенням зарплат та пенсій, а у цей час величезні кошти вимиваються з Державного бюджету", - зазначається у заяві.

"Народний фронт" заявляє, що і надалі наполягатиме на ухваленні цього закону. "Ми закликаємо лідерів політичних фракцій, які бойкотували це голосування, надати публічні пояснення і підтримати впровадження кримінальної відповідальності за контрабанду при повторному розгляді цього питання у Верховній раді", - резюмували у політсилі.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, народні депутати не підтримали включення до порядку денного урядового законопроекту №8543 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів".

Рада не змогла включити до порядку денного проект щодо криміналізації контрабанди товарів
Теги публікації: Народний фронт, контрабанда  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся