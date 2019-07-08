НФ требует немедленных санкций против телеканалов

Иллюстративное фото (facebook.com nfront.org.ua)

НФ требует создания четкого правового алгоритма противодействия попыткам информационной агрессии

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решения СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne на основе соответствующего постановления, принятого Верховной радой в октябре прошлого года. Об этом говорится в заявлении политсилы.

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и каналом из орбиты Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, которая должна получить мощный ответ", - говорится в заявлении "Народного фронта".

В частности, в НФ подчеркнули, что план проведения так называемого телемоста объявил главный "пропагандистский рот" Кремля Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, порочил память наших погибших героев, - это попытка с помощью путинского прихвостня Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму, на Донбассе и других горячих точках мира – там, где первым появляется русский так называемый журналист, за ним приходит русский оккупант", - заявляют в НФ.

"Народный фронт" напоминает, что постановление, инициатором которой был НФ, о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne , должно было вступить в действие еще осенью прошлого года.

"Мы обращаемся к господину Зеленскому - президенту и председателю Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкциях должны быть введены уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который, сломав зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Киселева-Медведчука", - говорится в заявлении.

Более того, НФ требует создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины.

"Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседания парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации. Реванш не должен получить ни одного шанса. Сегодняшняя ситуация – четкий маркер для представителей власти: вы с Украиной или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - подчеркнули в "Народном фронте".

Отметим, телеканал NewsOne отменил скандальный телемост из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких".