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"Народный фронт" решил выйти из коалиции


Решение было принято единогласно

Фракция партии "Народный фронт" 17 мая проголосовала за выход из коалиции. Эту информацию подтвердил народный депутат Игорь Лапин, передает корреспондент РБК-Украина.

Совет фракции единогласно поддержал решение о выходе из коалиции.

"Решение фракции должен объявить председатель фракции. Но если оно было единогласное, то я думаю, что никаких вопросов не будет. Тем более, что депутатам нужно подписать заявления. Есть определенная процедура. Возможно кто-то не подпишет заявление. Но решение фракции было", - заявил Лапин.

После выхода партии из коалиции у Верховной рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.

Напомним, ранее появились первые рейтинги партий после президентских выборов. Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, в них были бы готовы принять участие около 80% граждан.  По данным опроса, на сегодняшний день 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.  За НФ проголосовало бы 0,5% граждан.

Ранее глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции НФ Сергей Пашинский заявил, что партия "Народный фронт" на сегодня продолжает вести консультации о своем политическом будущем. По его словам, на сегодня "Народный фронт" проводит консультации, в том числе с действующим премьер-министром Владимиром Гройсманом.

 

 

 

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