"Народний фронт" вирішив вийти з коаліції

Фракція партії "Народний фронт" 17 травня проголосувала за вихід з коаліції. Цю інформацію підтвердив народний депутат Ігор Лапін, передає кореспондент РБК-Україна.

Рада фракції одноголосно підтримала рішення про вихід з коаліції.

"Рішення фракції оголосить голова фракції. Але якщо воно було одноголосне, то я думаю, що ніяких питань не буде. Тим більше, що депутатам потрібно підписати заяви. Є певна процедура. Можливо хтось не підпише заяву. Але рішення фракції було", - заявив Лапін.

Після виходу партії з коаліції у Верховній раді буде один місяць, щоб сформувати нову більшість.

Нагадаємо, раніше з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів. Якби парламентські вибори в Україні проходили найближчої неділі, у них були б готові взяти участь близько 80% громадян. За даними опитування, на сьогоднішній день 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій. За НФ проголосувало б 0,5% громадян.

Раніше голова парламентського комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, член фракції НФ Сергій Пашинський заявив, що партія "Народний фронт" на сьогодні продовжує вести консультації про своє політичне майбутнє. За його словами, на сьогодні "Народний фронт" проводить консультації, в тому числі з чинним прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.