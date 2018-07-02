"Народный фронт" призывает к предметной дискуссии об изменениях в Конституцию

Ранее Яценюк обнародовал развернутые предложения конституционных изменений

"Народный фронт" призывает к предметной дискуссии относительно изменений в Конституцию Украины. Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета сегодня, 2 июля, передает пресс-служба политсилы.

В частности, он напомнил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк обнародовал развернутые предложения конституционных изменений.

"Прежде всего, речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе. Кроме того, предлагаются конституционные новации, которые позволят, наконец, четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине", - подчеркнул Бурбак.

По его словам, важность этой инициативы показывает и то, что "сразу после обнародования предложений, враг начал очередную массированную кампанию против Яценюка в Интернете".

"Десятки тысяч долларов за один день вложены в тиражирование примитивного фейка против Яценюка. Очевидно, у кого-то в Кремле "подгорает". А это означает, что мы на правильном пути!", - подчеркнул руководитель фракции.

Бурбак подчеркнул, что дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичной.

"Обращаюсь ко всем демократическим силам в парламенте: начнем конкретную дискуссию о конституционных изменениях. Это должен быть прозрачный публичный процесс. Мы предлагаем не только внести в Конституцию евроатлантическую ясность, но и ввести реальную систему сдержек и противовесов во власти", - подчеркнул он.