Раніше Яценюк оприлюднив розгорнуті пропозиції конституційних змін

"Народний фронт" закликає до предметної дискусії щодо змін в Конституцію України. Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради сьогодні, 2 липня, передає прес-служба політсили.

Зокрема, він нагадав, що лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк оприлюднив розгорнуті пропозиції конституційних змін.

"Насамперед, йдеться про виконання явної волі українського народу: закріплення в Конституції мети членства в НАТО і Євросоюзі. Крім того, пропонується конституційні новації, які дозволять нарешті чітко розподілити повноваження центральних органів влади та підвищити ефективність державного управління в Україні", - підкреслив Бурбак.

За його словами, важливість цієї ініціативи показує і те, що "одразу після оприлюднення пропозицій, ворог розпочав чергову масовану кампанію проти Яценюка в Інтернеті".

"Десятки тисяч доларів за один день вкладені в тиражування примітивного фейку проти Яценюка. Очевидно, в когось в Кремлі "підгоряє". А це означає, що ми на правильному шляху!", - наголосив керівник фракції.

Бурбак підкреслив, що дискусія про зміни в Конституцію повинна бути публічна.

"Звертаюся до всіх демократичних сил у парламенті: почнімо конкретну дискусію про конституційні зміни. Це має бути прозорий публічний процес. Ми пропонуємо не лише внести в Конституцію євроатлантичну ясність, а й запровадити реальну систему стримувань і противаг у владі", - наголосив він.