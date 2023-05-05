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"Народний супутник" бачить все: в ГУР розповіли про результати ICEYE за півроку

Фото: в ГУР розповіли про результати супутника ICEYE за півроку (iceye.com)
Автор: Марія Кучерявець

Космічний супутник ICEYE ("народний супутник"), доступ до якого придбали за донати українців, за півроку вже допоміг знищити техніки окупантів на мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

"Спроможності Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляти ворожі цілі для подальшого пріоритетного ураження, аби завдати відчутних втрат російським окупантам, з вересня 2022 року кратно зросли", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГУР, це сталося відтоді як у розпорядженні воєнних розвідників опинився космічний апарт ICEYE, придбаний за пожертви українців Фонду Сергія Притули.

"Маскування московитської техніки, складів БК та ПММ фактично нівельовані можливостями "народного супутника" - для роботи з ним не важливі ані погода, ані час доби", - заявили в розвідці.

Там також розповіли і про результати роботи "народного супутника".

"Результати вражають: за півроку використання отриманих завдяки космічному апарату розвідданих Україна перетворила в металобрухт російської військової техніки на мільярди доларів, не кажучи про скупчення ворожої (тимчасово) живої сили, а також об’єкти воєнної логістики", - інформують в ГУР.

Співробітники ГУР МО відзначають особливу роль "народного супутника" для планування та реалізації важливих та вкрай очікуваних військових операцій України та вкотре висловлюють вдячність усім українцям, хто допоміг з ICEYE.

Нагадаємо, що 18 серпня Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Гроші, які спочатку збирались на "Байрактари", вдалося зібрати лише за три дні.

Пізніше компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно.

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