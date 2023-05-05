"Народный спутник" видит все: в ГУР рассказали о результатах ICEYE за полгода

"Способности Главного управления разведки Министерства обороны Украины выявлять вражеские цели для дальнейшего приоритетного поражения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам, с сентября 2022 кратно выросли", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, это произошло с тех пор, как в распоряжении военных разведчиков оказался космический апарт ICEYE, приобретенный при пожертвованиях украинцев Фонда Сергея Притулы.

"Маскирование московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями "народного спутника" - для работы с ним не важны ни погода, ни время суток", - заявили в разведке.

Там также рассказали и о результатах работы "народного спутника".

"Результаты поражают: за полгода использования полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объектах военной логистики", - информируют в ГУР.

Сотрудники ГУР МО отмечают особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог из ICEYE.

Напомним, что 18 августа Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен. Деньги, которые изначально собирались на "Байрактары", удалось собрать всего за три дня.

Позже компания-производитель "Baykar Makina" заявила, что предоставит Украине беспилотники бесплатно.

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