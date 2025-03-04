Народний Lanos: ТОП-3 незвичайних версії популярного авто

Виявляється, ми ще не все знаємо про машину, яка випускалася протягом 20 років на семи заводах під п’ятьома брендами і під чотирма іменами. І яка протягом багатьох років була номером один на українському ринку.

З якого дива автомобіль, який намалювали італійці, проектували німці та британці, а випускали корейці з поляками, став народним в Україні? По-перше, це була справді вдала технічна конструкція, а по-друге, більшу частину свого конвеєрного життя він випускався і на українському заводі ЗАЗ. Автомобільні журналісти rbc.ua пригадують три версії "Ланоса", про які сьогодні мало хто пам’ятає.

Daewoo №1 (1995 р.)

Модель, яка у 1997 році стала відома світові як Daewoo Lanos, спочатку існувала у вигляді кабріолета. Так було цікавіше – публіку треба було чимось вразити, адже нова модель планувалася як всесвітня. В такому відкритому вигляді і під назвою Daewoo №1 новинка – точніше, її немов би концепт – і їздила по виставкам і автосалонам, переживши попутно двійко рестайлінгів. Звісно, тим часом дизайнери студії ItalDesing маестро Джорджетто Джуджаро вже працювали над ескізами седана і хетчбеків на троє і п’ятеро дверей. Але о тій порі відкриті версії машин гольф-класу були в каталогах багатьох світових виробників, тож симпатичний кабріо-кореєць сприймався як щось природнє. І хоча Lanos без даха так і не став серійним, свою роль в пропаганді новинки він зіграв – незабаром машину почали активно купувати споживачі всіх заселених людством континентів.

Daewoo Lanos Sport (1996 – 2004 рр.)

В Кореї, Америці та колишніх соцкраїнах охоче купували "Ланоси" с кузовом седан, в Європі, Азії, Австралії та тій же Америці шанували 3- та 5-дверні хетчбеки. І скрізь найбільш рідкісною версією був Lanos Sport – тридверний хетч в аеродинамічному обвісі і з найпотужнішим в лінійці 1,6-літровим мотором на 106 коней.

Проте в Україні найбільш рідкісним виявився не Lanos Sport, а тридверка у її чистому вигляді, без низьких бамперів, накладок-спойлерів і пафосного салону. В такому вигляді модель сприймалася зовні найбільш гармонійно, і при повному збереженні практичності машини її лаконічний силует мав присмак динаміки.

Така комплектація випускалася тільки в Кореї протягом 1997 – 2004 років, після чого штампи цього кузову були знищені. Ближче до кінця 2000-х років, коли на автозаводі в Запоріжжі запускали виробництво хетчбеків Lanos, була спроба домовитися з General Motors та корейцями про викуп устаткування для виробництва кузову 3-door – попит на нього в Україні прогнозувався непоганий. Але з’ясувалося, що штампи тридверного кузова вже були знищені.

ZAZ Lanos Cargo (2008 – 2017 рр.)

Якщо на Запорізьком автозаводі примудрялися робити пікапи на базі задньомоторних "Запорожців", то перетворити на вантажну версію технологічний і доступний в усіх сенсах Lanos українським конструкторам не становило великої проблеми. Цікаво, що надбудова задньої, вантажної частини кузова була з суцільного пластику, тобто не несла навантаження – і фактично цей Lanos був пікапом з несучим кузовом. Недарма одна з ранніх версій цього мікрофургона називалась саме не Cargo, а Pick-up. Вантажопідйомність "Карго" становила 527 кг за максимального об’єму вантажу 2,5 куб. метри.

Завод ЗАЗ тоді наскільки міцно стояв на ногах, що пропонував для малотиражної комерційної моделі кілька рівнів оснащення: "Стандарт", "Комфорт" і "Люкс". Старші комплектації мали додатково до стандартного відповідно інстальоване заводське ГБО і кондиціонер.

Коротко

Така доля автомобілів, які завдяки своїй популярності отримують статус народних – їх настільки багато, що публіка не вважає їх чимось цікавим і гідним особливої уваги. Тим більше коли машина вже не випускається, зникла з шоурумів і вважається учорашнім днем. Але якщо придивитись, кожна модель має у своїй історії цікаві сторінки, які заслуговують на повагу.

При підготовці статті були використані матеріали УкрАвто, музеїв "Фаетон" та "Колеса Історії".