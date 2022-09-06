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Народ Украины наградили премией за мужество в защите свободы слова

Фото: народ Украины наградили премией за мужество в защите свободы слова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Немецкой премией в области СМИ "M100 Media Award" в этом году наградили народ Украины "за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения". Такое решение совет премии вынес 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

От имени народа Украины награду получит 15 сентября Владимир Кличко.

"Ни один народ мира в последние несколько месяцев не демонстрировал столь страстно ценность свободы. Украина ведет героическую борьбу за свои ценности и защищает их день за днем уже много месяцев", - говорится в заявлении Совета премии.

Церемония вручения награды состоится 15 сентября в Потсдаме. От имени украинского народа премию получит как "голос из Киева" Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко.

Речь объявят посол США в Германии Эми Гатман и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск. С политической речью на церемонии выступит канцлер Германии Олаф Шольц.

Премию "M100 Media Award" присуждается с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов и взаимопонимания в Европе.

Ранее премию получали экс-министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, основатель организации "Врачи без границ", французский журнал Charlie Hebdo и другие.

В мае неправительственный аналитический центр США по исследованию международных отношений и проблеме международной безопасности Atlantic Council наградил весь народ Украины "За выдающееся лидерство". Весь народ стал лауреатом Atlantic Council впервые.

В июле престижную американскую награду имени Артура Эша за мужество получил Виталий Кличко. Он заявил, что считает эту премию наградой всех украинцев, которые защищают независимость и свободу Украины.

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Виталий Кличко