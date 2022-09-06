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Народ України нагородили премією за мужність у захисті свободи слова

Фото: народ України нагородили премією за мужність у захисті свободи слова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Німецькою премією в галузі ЗМІ "M100 Media Award" цього року нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення". Таке рішення Рада премії винесла 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Від імені народу України нагороду отримає 15 вересня Володимир Кличко.

"Жоден народ світу в останні кілька місяців не демонстрував настільки пристрасно цінність свободи. Україна веде героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день за днем уже багато місяців", - йдеться у заяві Ради премії.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 15 вересня у Потсдамі. Від імені українського народу премію отримає як "голос з Києва" Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка.

Промову виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. З політичною промовою на церемонії виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Премію "M100 Media Award" присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі.

Раніше премію отримували екс-міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo та інші.

У травні неурядовий аналітичний центр США з дослідження міжнародних відносин і проблеми міжнародної безпеки Atlantic Council нагородив весь народ України "За видатне лідерство". Весь народ став лауреатом Atlantic Council вперше.

У липні престижну американську нагороду імені Артура Еша за мужність отримав Віталій Кличко. Він заявив, що вважає цю премію нагородою всіх українців, які захищають незалежність і свободу України.

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Віталий Кличко