Наркотики, налоги и добыча ископаемых: FT назвала источники доходов "Талибана"
Торговля наркотиками приносила радикальному движению "Талибан" весомую часть доходов. Однако значительно большие суммы талибами приносили другие виды нелегальной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Financial Times.
По ее данным, в течение последних 20 лет талибы получали доходы не только от торговли наркотиками, но и управляя "паразитической теневой администрацией". При этом продажа героина, опиума и метамфетамина приносила меньше денег, чем сбор нелегальных налогов и добыча полезных ископаемых.
"В частности, налоги на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну, не имеющую выхода к морю, с населением 40 млн человек", - отмечает издание.
Как отметил в комментарии газете консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд ,наркотики не были значительным источником финансирования для "Талибана".
Напомним, после захвата власти в Кабуле талибы заявили, что намерены сделать все, чтобы Афганистан перестал быть центром производства наркотиков.
О том, как "Талибан" захватил власть в Афганистане и что ждать дальше, читайте в материале РБК-Украина.