Наркотики, податки та видобуток копалин: FT назвала джерела доходів "Талібану"
Торгівля наркотиками приносила радикальному руху "Талібан" вагому частину доходів. Однак значно більші суми талібами приносили інші види нелегальної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times.
За її даними, протягом останніх 20 років таліби отримували доходи не тільки від торгівлі наркотиками, а й керуючи "паразитичною тіньовою адміністрацією". При цьому продаж героїну, опіуму і метамфетаміну приносив менше грошей, ніж збір нелегальних податків і видобуток корисних копалин.
"Зокрема, податки на такі товари, як паливо і сигарети, що проходять через країну, яка не має виходу до моря, з населенням 40 млн осіб", - зазначає видання.
Як зазначив у коментарі газеті консультант британського аналітичного центру Overseas Development Institute Девід Менсфілд, наркотики не були значним джерелом фінансування для "Талібану".
Нагадаємо, після захоплення влади в Кабулі таліби заявили, що мають намір зробити все, щоб Афганістан перестав бути центром виробництва наркотиків.
Про те, як "Талібан" захопив владу в Афганістані і що чекати далі, читайте в матеріалі РБК-Україна.