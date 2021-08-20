Наркотики, податки та видобуток копалин: FT назвала джерела доходів "Талібану"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Financial Times .

За її даними, протягом останніх 20 років таліби отримували доходи не тільки від торгівлі наркотиками, а й керуючи "паразитичною тіньовою адміністрацією". При цьому продаж героїну, опіуму і метамфетаміну приносив менше грошей, ніж збір нелегальних податків і видобуток корисних копалин.

"Зокрема, податки на такі товари, як паливо і сигарети, що проходять через країну, яка не має виходу до моря, з населенням 40 млн осіб", - зазначає видання.

Як зазначив у коментарі газеті консультант британського аналітичного центру Overseas Development Institute Девід Менсфілд, наркотики не були значним джерелом фінансування для "Талібану".