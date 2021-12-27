Был под наркотиками: военные на Донбассе задержали боевика

"Нарушитель в российской форме, в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций. Наши защитники задержали боевика, после чего передали его представителям Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 40-летний задержанный боевик проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований РФ.

При себе мужчина имел паспорт так называемой "ЛНР".

После украинские военные выяснили, что задержанный боевик с 2006 по 2012 год отбывал наказание в местах лишения свободы по статье 115, ч.1 (преднамеренное убийство).