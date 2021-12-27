RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Був під наркотиками: військові на Донбасі затримали бойовика

Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 грудня, в Луганській області українські військові затримали бойовика "ЛНР". Він був у стані сильного наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Порушник в російській формі, в стані сильного наркотичного сп'яніння рухався через лінію зіткнення в бік українських позицій. Наші захисники затримали бойовика, після чого передали його представникам служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 40-річний затриманий бойовик проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань РФ.

При собі чоловік мав паспорт так званої "ЛНР".

Після українські військові з'ясували, що затриманий бойовик з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасБойовики на Донбасі