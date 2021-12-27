Був під наркотиками: військові на Донбасі затримали бойовика

"Порушник в російській формі, в стані сильного наркотичного сп'яніння рухався через лінію зіткнення в бік українських позицій. Наші захисники затримали бойовика, після чого передали його представникам служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що 40-річний затриманий бойовик проходив службу за контрактом в одному з підрозділів незаконних збройних формувань РФ.

При собі чоловік мав паспорт так званої "ЛНР".

Після українські військові з'ясували, що затриманий бойовик з 2006 по 2012 рік відбував покарання в місцях позбавлення волі за статтею 115, ч.1 (умисне вбивство).