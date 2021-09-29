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"Нарисовали" высокую явку в ОРДЛО: СБУ выявила фальсификации на выборах в Госдуму России

Новина українською →
Украина, Среда 29 сентября 2021 17:31
"Нарисовали" высокую явку в ОРДЛО: СБУ выявила фальсификации на выборах в Госдуму России Фото: СБУ обнаружила фальсификации на выборах в Госдуму РФ (twitter.com tatar_inform)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины выявила масштабные фальсификации на выборах в Госдуму России, которые состоялись в сентябре 2021 года. Оккупанты "нарисовали" высокую явку на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ установила, что жители ОРДЛО проигнорировали российские выборы, в частности, автобусы, которые должны были возить "избирателей" на территорию РФ, ходили почти пустые. Поэтому российские кураторы прибегли к масштабной фальсификации голосования.

"Большинство махинаций состоялись через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей", - рассказали в СБУ.

По данным СБУ, агрессоры планировали получить более пол миллиона голосов. Однако, несмотря на фальсификацию, оккупанты смогли обеспечить "явку" лишь примерно 200 тысяч жителей оккупированных территорий Украины.

Кроме того, после завершения выборов в Госдуму оккупанты прекратили выдавать жителям ОРДЛО российские паспорта. А в тех документах, которые выдавали перед голосованием, стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области, что делает невозможным социальные и пенсионные выплаты от России.

СБУ также перехватила разговоры российских кураторов с их прихвостнями в ОРДЛО, которые касаются фальсификации выборов, и опубликовала их:

Напомним, в России заявляли, что около 150 тысяч жителей ОРДЛО приняли участие в выборах в Госдуму.

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