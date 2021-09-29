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"Намалювали" високу явку в ОРДЛО: СБУ виявила фальсифікації на виборах до Держдуми Росії

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Україна, Середа 29 вересня 2021 17:31
"Намалювали" високу явку в ОРДЛО: СБУ виявила фальсифікації на виборах до Держдуми Росії Фото: СБУ виявила фальсифікації на виборах до Держдуми РФ (twitter.com tatar_inform)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України виявила масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми Росії, які відбулися у вересні 2021 року. Окупанти "намалювали" високу явку на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

СБУ встановила, що мешканці ОРДЛО проігнорували російські вибори, зокрема, автобуси, які мали возити "виборців" на територію РФ, ходили майже порожні. Тому російські куратори вдалися до масштабної фальсифікації голосування.

"Більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" та вводили їхні дані у систему без особистої участі "виборців", - розповіли в СБУ.

За даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів. Однак, попри фальсифікацію, окупанти змогли забезпечити "явку" лише приблизно 200 тисяч мешканців окупованих територій України.

Крім того, після завершення виборів до Держдуми окупанти припинили видавати мешканцям ОРДЛО російські паспорти. А у тих документах, які видавали перед голосуванням, стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області, що унеможливлює соціальні та пенсійні виплати від Росії.

СБУ також перехопила розмови російських кураторів із їхніми посіпаками в ОРДЛО, які стосуються фальсифікації виборів, та опублікувала їх:

Нагадаємо, в Росії заявляли, що близько 150 тисяч мешканців ОРДЛО взяли учать у виборах до Держдуми.

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