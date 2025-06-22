"Нарешті вдома": Чернишов повернувся в Україну після хвилі чуток про втечу

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", - наголосив міністр.
Фото: віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
За його словами, вже завтра, 23 червня, він повернеться до роботи в Кабміні.
"Будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", - зазначив він у дописі.