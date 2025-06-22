"Нарешті вдома": Чернишов повернувся в Україну після хвилі чуток про втечу

Чутки про втечу Чернишова з України

Нагадаємо, що цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про затримку віцепрем’єра з національної єдності Олексія Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні.

В його пресслужбі зауважили, що він перебуває у плановому відрядженні та найближчим часом повернеться. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запевнив, що міністр виконує важливі завдання за кордоном.

На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем'єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.

Він коротко пояснив, що віцепрем'єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.

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