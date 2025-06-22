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"Нарешті вдома": Чернишов повернувся в Україну після хвилі чуток про втечу

Фото: віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Після численних чуток у медіа щодо можливої втечі за кордон, віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", - наголосив міністр.


Фото: віцепрем’єр з національної єдності Олексій Чернишов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)

За його словами, вже завтра, 23 червня, він повернеться до роботи в Кабміні.

"Будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає", - зазначив він у дописі.

Чутки про втечу Чернишова з України

Нагадаємо, що цього тижня в ЗМІ з’явилася інформація про затримку віцепрем’єра з національної єдності Олексія Чернишова за кордоном через справу про корупцію в Мінрегіоні.

В його пресслужбі зауважили, що він перебуває у плановому відрядженні та найближчим часом повернеться. Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запевнив, що міністр виконує важливі завдання за кордоном.

На хвилю чуток щодо задовгої відсутності віцепрем'єра Чернишова відреагував і український президент Володимир Зеленський.

Він коротко пояснив, що віцепрем'єр перебуває у службовому відрядженні за кордоном і додав, що той скоро повернеться.

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УкраїнаОлексій Чернишов