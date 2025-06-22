"Наконец-то дома": Чернышов вернулся в Украину после волны слухов о побеге

"Наконец дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена", - подчеркнул министр.
Фото: вице-премьер по национальному единству Алексей Чернышов (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
По его словам, уже завтра, 23 июня, он вернется к работе в Кабмине.
"Будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС. Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда всегда побеждает", - отметил он в заметке.