Нардепы заслушают главу Минрегиона в пятницу

В пятницу, 6 марта, Верховная рада заслушает вице-премьер-министра Украины - министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля. Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы заслушают министра во время часа вопросов к правительству.

"По поводу часа вопросов к правительству, приглашаем министра развития общин и территорий Украины", - заявил Разумков.

Новость дополняется