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Нардепы заслушают главу Минрегиона в пятницу

Новости » Политика     02.03.2020 - 12:55
Нардепы заслушают главу Минрегиона в пятницу
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии пригласили Шмыгаля на час вопросов к правительству в Раде

В пятницу, 6 марта, Верховная рада заслушает вице-премьер-министра Украины - министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля. Об этом в ходе согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы заслушают министра во время часа вопросов к правительству.

"По поводу часа вопросов к правительству, приглашаем министра развития общин и территорий Украины", - заявил Разумков.

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Новости Украины Верховная РадаопросКабинет Министров УкраиныДмитрий Разумков
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