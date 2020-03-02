Нардепи заслухають главу Мінрегіону у п'ятницю

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарі запросили Шмигаля на годину запитань до уряду у Раді

У п’ятницю, 6 березня, Верховна рада заслухає віце-прем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України Дениса Шмигаля. Про це під час погоджувальної ради заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи заслухають міністра під час години запитань до уряду.

"Щодо години запитань до уряду, запрошуємо міністра розвитку громад та територій України", - заявив Разумков.

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