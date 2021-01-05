Нардепы предостерегли НКРЭКУ от принятия катастрофического решения для "зеленой" энергетики

Народные депутаты межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровое окружающей среды" предостерегли Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от принятия решения, которое грозит функционированию сектора "зеленой" энергетики и энергетической безопасности государства.

Соответствующее обращение от межфракционного объединения 5 января было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, а также и.о. министра энергетики Юрию Витренко.

"Обращаемся к вам по поводу решения НКРЭКУ, которое планируется принять 6 января 2020 года в части по задолженности на рынке электрической энергии... Учитывая, что КМУ утвердил в декабре 2020 г. соответствующие государственные гарантии на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения НЭК "Укрэнерго" кредитов от трех государственных банков, то производители ВИЭ ожидали выполнения обязательства по погашению 40% от существующего долга (9 млрд грн) до конца 2020 года", - говорится в письме.

Сообщается, что НКРЭКУ на заседании 6 января намерен рассмотреть вопрос относительно урегулирования задолженности на рынке электроэнергии с возможным внесением изменения в нормативные документы, которые запрещают ГП "Гарантированный покупатель" использовать средства, привлеченные оператором системы передач и переданы ГП "Гарантированный покупатель", для погашения долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии

"Принятие такого решения будет катастрофическим, ведь уничтожит единственный доступный источник для погашения задолженности и нивелирует все предоставленные Кабинетом министров Украины и Национальной комиссией обязательства. Поэтому, призываем в установленном законодательством порядке обеспечить выполнение обязательств предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании и не допустить нарушения прав инвесторов возобновляемой энергетики, через принятие решений, которые противоречат уже достигнутым договоренностям", - заявили депутаты межфракционного объединения.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.