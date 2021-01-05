Нардепи застерегли НКРЕКП від прийняття катастрофічного рішення для "зеленої" енергетики

Народні депутати міжфракційного об’єднання "Чиста енергія - здорове

довкілля" застерегли Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від ухвалення рішення, що загрожує функціонуванню сектору "зеленої" енергетики та енергетичній безпеці держави.

Відповідне звернення від міжфракційного об’єднання 5 січня було направлено на адресу прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Офісу президента Андрія Єрмака, голову НКРЕКП Валерія Тарасюка, а також в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко.

"Звертаємося до вас стосовно рішення НКРЕКП, яке планується прийняти 6 січня 2020 року в частині щодо заборгованості на ринку електричної енергії... Враховуючи, що КМУ затвердив у грудні 2020 р. відповідні державні гарантії на суму 11,3 млрд грн з метою залучення НЕК "Укренерго" кредитів від трьох державних банків, то виробники ВДЕ очікували виконання зобов'язання щодо погашення 40% від існуючого боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року", - говориться в листі.

Повідомляється, що НКРЕКП на засіданні 6 січня має намір розглянути питання щодо врегулювання заборгованості на ринку електричної енергії із можливим внесенням зміни в нормативні документи, які забороняють ДП "Гарантований покупець" використовувати кошти, залучені оператором системи передач та передані ДП "Гарантований покупець", для погашення боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

"Прийняття такого рішення буде катастрофічним, адже знищить єдине доступне джерело для погашення заборгованості та зневілює всі надані Кабінетом міністрів України та Національною комісією зобов’язання. Тому, закликаємо у встановленому законодавством порядку забезпечити виконання зобов'язань передбачених Меморандумом про взаєморозуміння та не допустити порушення прав інвесторів відновлювальної енергетики, через прийняття рішень, які суперечать вже досягнутим домовленостям", - заявили депутати міжфракційного обєднання.

Нагадаємо, 23 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку на початку січня 2021 року подати план міністерства щодо виходу "зеленої" енергетики з боргової кризи.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації "зеленої" енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого в липні Верховною радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020 року.

Закон передбачає, що 20% виробництва "зеленої" електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені шляхом кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії. Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

Крім того, Кабмін не заклав у держбюджеті на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату "зеленої" електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену "зелену" електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України у 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.