Нардепы отказались рассматривать законопроекты по реформе парламента

В Верховной раде недостаточно голосов для рассмотрения законопроектов по реформе парламента. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий после рейтингового голосования за законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о распределении должностей в комитетах ВР", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время сигнального голосования законопроект №7550 поддержали лишь 163 народных депутата. Поэтому нардепы так и не перешли к его рассмотрению.

По словам Парубия, сегодня председатели парламентских фракций проведут встречу с главой миссии Европарламента по реформированию ВР Пэтом Коксом.

"Сегодня все будут встречаться с Пэтом Коксом. Пусть все председатели фракций несут ответственность за свою позицию. К сожалению, поскольку нет голосов, я не буду рисковать этими важными законами", - заявил спикер Рады.

Напомним, ранее Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов, среди которых проект закона о реформе парламента, а именно о распределении комитетов в парламенте.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР также анонсировал, что к рассмотрению в Раде в четверг будет предложен ряд законопроектов по реформе парламента, среди которых будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.