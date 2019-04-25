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Нардепы отказались рассматривать законопроекты по реформе парламента

Новости » Политика    25.04.2019 - 15:28
Нардепы отказались рассматривать законопроекты по реформе парламента
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Главы фракций в четверг проведут встречу с Пэтом Коксом

В Верховной раде недостаточно голосов для рассмотрения законопроектов по реформе парламента. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий после рейтингового голосования за законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о распределении должностей в комитетах ВР", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время сигнального голосования законопроект №7550 поддержали лишь 163 народных депутата. Поэтому нардепы так и не перешли к его рассмотрению.

По словам Парубия, сегодня председатели парламентских фракций проведут встречу с главой миссии Европарламента по реформированию ВР Пэтом Коксом.

"Сегодня все будут встречаться с Пэтом Коксом. Пусть все председатели фракций несут ответственность за свою позицию. К сожалению, поскольку нет голосов, я не буду рисковать этими важными законами", - заявил спикер Рады.

Напомним, ранее Парубий заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов, среди которых проект закона о реформе парламента, а именно о распределении комитетов в парламенте.

Как писало РБК-Украина, спикер ВР также анонсировал, что к рассмотрению в Раде в четверг будет предложен ряд законопроектов по реформе парламента, среди которых будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

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