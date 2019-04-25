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Нардепи відмовились розглядати законопроекти щодо реформи парламенту

Новини » Політика    25.04.2019 - 15:28
Нардепи відмовились розглядати законопроекти щодо реформи парламенту
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голови фракцій у четвер проведуть зустріч з Петом Коксом

У Верховній раді недостатньо голосів для розгляду законопроектів щодо реформи парламенту. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій після рейтингового голосування за законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах ВР", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, під час сигнального голосування законопроект №7550 підтримали лише 163 народні депутати. Тому нардепи так і не перейшли до його розгляду.

За словами Парубія, сьогодні голови парламентських фракцій проведуть зустріч з главою місії Європарламенту щодо реформування ВР Петом Коксом.

"Сьогодні всі будуть зустрічатись з Петом Коксом. Нехай усі голови фракцій відповідають за свою позицію. На жаль, оскільки немає голосів, я не буду ризикувати цими важливими законами", - заявив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше Парубій заявив, що роль українського парламенту має бути посилена шляхом прийняття низки законів, серед яких проект закону про реформу парламенту, а саме про розподіл комітетів у парламенті.

Як писало РБК-Україна, спікер ВР також анонсував, що до розгляду в Раді у четвер буде запропонований ряд законопроектів щодо реформи парламенту, серед яких буде законопроект про зняття депутатської недоторканності.

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Теми: Засідання Ради
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