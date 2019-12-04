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Нардепы объединились, чтобы не позволить РФ уничтожить энергобезопасность Украины, - Бондарь

Новости » Энергетика     04.12.2019 - 10:54
Нардепы объединились, чтобы не позволить РФ уничтожить энергобезопасность Украины, - Бондарь
Фото: Михаил Бондарь (eurosolidarity.org)

Бондарь рассказал, чем будет заниматься новое депутатское объединение

Народные депутаты объединились для защиты энергобезопасности Украины от России. Об этом заявил народный депутат, член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондарь на брифинге в Верховной раде.

"Мы, депутаты разных фракций, создаем межфракционное депутатское обьединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины". Мы все будем делать для того, чтобы предотвратить шантаж со стороны Российской Федерации, со стороны комитета Андрея Геруса, который все делает для того, чтобы уничтожить нашу энергетическую безопасность. Будем делать все возможное, чтобы поддержать президента и не дать другим депутатам возможности уничтожить нашу энергетическую безопасность страны", - сказал Бондарь.

Ранее народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия целенаправленно делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. Он напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз.

По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, – это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

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