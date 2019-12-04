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Нардепи об’єднались, щоб не дозволити РФ знищити енергобезпеку України, - Бондар

Новини » Енергетика     04.12.2019 - 10:54
Нардепи об’єднались, щоб не дозволити РФ знищити енергобезпеку України, - Бондар
Фото: Михайло Бондар (eurosolidarity.org)

Бондар розповів, чим буде займатись нове депутатське об’єднання 

Народні депутати об’єднались для захисту енергобезпеки країни від РФ. Про це заявив народний депутат, член міжфракційного депутатського об’єднання "Енергетична незалежність та безпека України" Михайло Бондар на брифінгу у Верховній раді.

"Ми, депутати різних фракцій, створюємо міжфракційне депутатське об'єднання "Енергетична незалежність та безпека України". Ми все будемо робити для того, щоб унеможливлювати шантаж з боку Російської Федерації, зі сторони комітету Андрія Геруса, який все робить для того, щоб знищити нашу енергетичну безпеку. Будемо робити все можливе, щоб підтримати президента і не дати іншим депутатам можливості знищити нашу енергетичну безпеку країни", - сказав Бондар.

Раніше народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що Росія цілеспрямовано робить Україну енергозалежною, щоб мати можливість тиснути на українську владу. Та нагадав, що "енергетичну зброю" в Кремлі вже використовували проти України не раз.

На його думку, імпорт електроенергії з Росії, який почався 1 жовтня, – це ще один крок, яким збільшується наша залежність від РФ і який матиме негативні наслідки не тільки для енергетичної галузі, а й країни в цілому.

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