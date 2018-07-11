Нардепи призначили іменні стипендії Ради для найталановитіших молодих учених

Розмір стипендії складає дві тисячі гривень

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №8418 "Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих учених", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ після кількох невдалих спроб проголосували 232 нардепи. Підкреслимо, що нардепи розглядали цей проект постанови за повною процедурою.

"Призначити у 2018 році 30 іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна", - сказано у тексті постанови.

Документом доручається Апарату ВР забезпечити згідно з цією постановою виплату іменних стипендій парламенту для найталановитіших молодих учених, починаючи з 1 січня 2018 року.

У пояснювальній записці підкреслюється, що на реалізацію заходів проекту потрібно 720 тисяч гривень, які передбачені державним бюджетом України на 2018 рік.

Нагадаємо, у квітні нардепи не підтримали проект постанови №7418 щодо збільшення розміру іменних стипендій Верховної ради України". За прийняття документу проголосували лише 190 нардепів, після чого спікер ВР Андрій Парубій провів голосування за повернення до розгляду проекту постанови. Однак це рішення підтримав лише 181 нардеп.