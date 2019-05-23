Нардепы не могут обжаловать в КСУ роспуск Рады

Обращение председателя Верховной рады Андрея Парубия и народных депутатов в Конституционный суд уже не сможет обжаловать указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат Валерий Карпунцов.

По его словам, суд сможет только установить соответствует ли указ Конституции Украины.

"Насколько я понимаю, есть инициатива, которую председатель Верховной рады в том числе подписывает. Учитывая значимость, я думаю, что Конституционный суд быстро рассмотрит иск. Но остановки избирательного процесса путем остановки действия указа не предусмотрено. В данном случае КСУ сможет исследовать только конституционность указа", - заявил Карпунцов.

Напомним, 23 мая Верховный суд получил иск на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Заявитель просит признать противоправным и недействительным указ Зеленского о досрочных выборах.

Вчера во время внеочередного заседания Рады председатель ВР Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд. Спикер подчеркнул, что решение Конституционного суда может быть только после проведения досрочных парламентских выборов.

Отметим, что на этом заседании Рады депутаты должны были проголосовать за законопроекты Зеленского о выборах и публичных закупках, что сейчас также просит ЦИК, но они отказались ставить их даже на повестку дня.