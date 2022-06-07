Нардепы дискриминируют целую отрасль и препятствуют восстановлению промышленности, - эксперт

В целом законопроект об ИП эксперт считает правильным и нужным - ведь фискальные послабления, как-то освобождение предприятий от налога на прибыль, НДС и ввозной пошлины на импорт нового оборудования и комплектующих для него, а также возможность льготных ставок налога на недвижимость и платы за землю, - даст толчок для развития предприятий, а следовательно для наращивания производства и увеличения количества рабочих мест.

"Но у меня вызвали удивление поправки, которыми предлагается забрать право воспользоваться этими льготами у металлургов. Ведь в этом нет никакой логики. Важнейшими статьями украинского экспорта были и остаются зерно и металл. Это очевидно даже из того, что именно эту продукцию Россия цинично и нагло ворует на оккупированных территориях. Металлурги и аграрии дают стране больше всего валютных поступлений, дают работу и высокую зарплату сотням тысяч украинцев. Но если аграрии имеют ряд льгот и субсидий, то металлургам предлагают их не давать даже там, где эта опция прямо прописана законами. И это - в условиях, когда из-за рашистов Украина потеряла два стальных гиганта - мариупольскую крепость Азовсталь и ММК им. Ильича", - подчеркнул Каленков.

Он выразил уверенность, что в ситуации, когда украинская армия борется за территориальную целостность, а президент привлекает международных партнеров для дальнейшего восстановления Украины, некоторые народные депутаты умышленно тормозят развитие одной из основных отраслей.

"Народные депутаты на словах "с Мариуполем в сердце", а на деле - вносят правки, которые исключают стимулирования восстановления Азовстали и других металлургических заводов, которые обеспечивают Украине сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютных поступлений и десятки миллиардов гривен налогов в бюджет. Надеюсь, народные избранники не допустят такой дискриминации в сторону металлургов, и отклонят правки, которые препятствуют быстрому восстановлению целой отрасли. Это позволит вернуть жизнь разрушенным заводам. А металлургам - вернуться в родные города", - резюмировал Каленков.

Как известно, Рада приняла в первом чтении законопроект №5688 об индустриальных парках.

Ко второму чтению глава налогового комитета Даниил Гетманцев и член того же комитета Нина Южанина подали правки к законопроекту, которые предусматривают, что предприятия, занимающиеся производством кокса, чугуна, стали и ферросплавов, а также продуктов нефтепереработки, не освобождаются от налога на прибыль, а также от НДС на импорт нового оборудования.

Как отметили эксперты, такие поправки являются дискриминационными и нарушают нормы базового закона об индустриальных парках.