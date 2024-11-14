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Нардепу Шуфричу знову продовжили арешт

Фото: нардеп Нестор Шуфрич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Він залишиться під арештом до 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу не обґрунтована.

"Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення", - сказав адвокат.

Також сьогодні в Шевченківському суді розглядали запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича, Вʼячеслава Черепані. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт.

Прокурор своєю чергою заперечив.

"Підозра обґрунтована, ризики не зменшились. Тому запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати", - сказав він.

Справа Шуфрича

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року народному депутату Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Його підозрюють у держзраді.

За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича - колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні.

Також, як повідомляли джерела РБК-Україна, під час обшуків у Шуфрича знайшли документ, в якому було вказано схему "автономії" Донецької та Луганської областей.

Запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжували.

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Нестор Шуфрич