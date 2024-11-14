Нардепу Шуфричу снова продлили арест

Защита нардепа ходатайствовала об изменении меры пресечения и заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано.

"Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. У него есть ряд заболеваний, как и его отец. Есть основания пересмотреть решение, любое предупреждение, чтобы выполнять свои решения", - сказал адвокат.

Также сегодня в Шевченковском суде рассматривали меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича, Вячеслава Черепани. Он просил у суда круглосуточный домашний арест.

Прокурор в свою очередь возразил.

"Подозрение обосновано, риски не уменьшились. Поэтому меру пресечения содержание под стражей следует продолжать", - сказал он.