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Нардепов Логвинского и Дунаева вызвали в НАПК

Новости » Политика    12.12.2018 - 11:11
Нардепов Логвинского и Дунаева вызвали в НАПК
Фото: Георгий Логвинский (nfront.org.ua)

Также НАПК приглашает еще пятерых местных депутатов и должностных лиц для дачи объяснений

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пригласило народных депутатов Гергия Логвинского и Сергея Дунаева и еще пятерых местных депутатов и чиновников прибыть для дачи объяснений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что депутаты и чиновники должны предоставить Нацагентству объяснения по поводу своих деклараций. После получения объяснений НАПК, в случае наличия оснований, составит в отношении них протоколы об административных правонарушениях.

В частности, НАПК в декларациях Георгия Логвинсього усматривает признаки конфликта интересов и приглашает его прибыть в период с 10 по 13 декабря 2018 года в течение рабочих часов. Аналогичные признаки нарушений выявили также в декларациях Сергея Дунаева Сергея - его НАПК приглашает прибыть для дачи объяснений в тот же период.

Конфликт интересов усматривается также в декларациях депутата Ивано-Франковского горсовета Александры Федорук и депутат Лубенского городского совета, директора КП исполкома Лубенского горсовета "Ритуалсервис" Натальи Омельяненко. Их приглашают прибыть 12 декабря 2018.

Нацагенство также пригласило прибыть в период с 13 по 14 декабря 2018 заместителя председателя Государственного лесного агентства Украины Владимира Бондаря. Он нарушил сроки предоставления информации на щапит НАЗК.

По поводу несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии и несвоевременного представления соответствующих деклараций НАПК пригласило судью Ровенского апелляционного хозяйственного суда Юлию Марченко (на 10:00 12 декабря) и начальника отдела департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета
Алексея Бабенко (на 11:00 13 декабря).

"В Национальном агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отметили в НАПК.

Напомним, НАПК внесло предписания заместителю председателя Гослесагентства Владимиру Бондарю и председателю Винницкого областного совета Анатолию Олейнику.

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