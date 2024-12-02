Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
Народна депутатка від партії "Батьківщина" Альона Шкрум написала заяву про складення депутатських повноважень. Її можуть призначити заступником міністра розвитку громад та територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Альони Шкрум та Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Так, це правда, написала заяву про складання мандату", - написала депутатка.
Шкрум зазначила, що 27 листопада було рівно 10 років, як вона склала присягу народного депутата у Верховній Раді.
"Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", - додала вона.
Водночас, за інформацією Гончаренка, Шкрум можуть призначити заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
Нагадаємо, у вересні Верховна Рада призначила нового віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України. Ним став Олексій Кулеба.
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