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Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат

Понеділок 02 грудня 2024 21:32
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Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат Фото: нардепка Альона Шкрум (facebook.com/alyxrum)
Автор: Тетяна Степанова

Народна депутатка від партії "Батьківщина" Альона Шкрум написала заяву про складення депутатських повноважень. Її можуть призначити заступником міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Альони Шкрум та Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Так, це правда, написала заяву про складання мандату", - написала депутатка.

Шкрум зазначила, що 27 листопада було рівно 10 років, як вона склала присягу народного депутата у Верховній Раді.

"Прийшов час великих змін. Життя - це рух. І треба рухатися туди, де будеш найбільш корисною саме в цей момент", - додала вона.

Нардепка від &quot;Батьківщини&quot; Шкрум складає мандат

Водночас, за інформацією Гончаренка, Шкрум можуть призначити заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада призначила нового віцепрем'єра з відновлення - міністра розвитку громад і територій України. Ним став Олексій Кулеба.

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