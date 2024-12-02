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Нардеп от "Батькивщины" Шкрум сложила мандат

Понедельник 02 декабря 2024 21:32
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Нардеп от "Батькивщины" Шкрум сложила мандат Фото: нардепка Алена Шкрум (facebook.com/alyxrum)
Автор: Татьяна Степанова

Народная депутат от партии "Батькивщина" Алена Шкрум написала заявление о сложении депутатских полномочий. Ее могут назначить заместителем министра развития общин и территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алены Шкрум и Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

"Да, это правда, написала заявление о сложении мандата", - написала депутат.

Шкрум отметила, что 27 ноября было ровно 10 лет, как она приняла присягу народного депутата в Верховной Раде.

"Пришло время больших перемен. Жизнь - это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", - добавила она.

Нардеп от &quot;Батькивщины&quot; Шкрум сложила мандат

По информации Гончаренко, Шкрум могут назначить заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

Напомним, в сентябре Верховная Рада назначила нового вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины. Им стал Алексей Кулеба.

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