Нардеп от "Батькивщины" Шкрум сложила мандат
Народная депутат от партии "Батькивщина" Алена Шкрум написала заявление о сложении депутатских полномочий. Ее могут назначить заместителем министра развития общин и территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алены Шкрум и Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Да, это правда, написала заявление о сложении мандата", - написала депутат.
Шкрум отметила, что 27 ноября было ровно 10 лет, как она приняла присягу народного депутата в Верховной Раде.
"Пришло время больших перемен. Жизнь - это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", - добавила она.
По информации Гончаренко, Шкрум могут назначить заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
Напомним, в сентябре Верховная Рада назначила нового вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины. Им стал Алексей Кулеба.
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