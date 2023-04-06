Нардепи Яценко і Войцеховський поновили спробу замінити голову Черкаської ОВА, черкащани проти

Зокрема, за даними соціологів з групи "Соціс", 75% черкащан вважають заходи, які вживає обласна влада після початку війни, достатніми.

"Саме для стабілізації ситуації в області президент України Володимир Зеленський і призначив Табурця 1 березня 2022 року, через тиждень після початку повномасштабної агресії Росії. Відтоді вся область і обласний центр об'єктивно належать до найбільш стабільних і спокійних регіонів країни, ставши по-справжньому міцним тилом під час війни", - зазначається у публікації.

Також вказується, що після призначення Табурця ситуацію в області вдалося стабілізувати, а Черкащина опинилася "одним із спокійних регіонів країни ". У цьому, як акцентують журналісти, також є і заслуга очільника ОВА, який "користується авторитетом і повагою як у військових, так і в політичних колах країни та Черкащини".

Раніше низка місцевих рад зверталися до президента Володимира Зеленського з вимогою захистити Табурця від необґрунтованих нападок Войцеховського. Голову ОВА також підтримав і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який свого часу опонував Зеленському, але встав на захист Табурця.

"За період другої каденції, я, міський голова, маю вже п’ятого губернатора. Давайте вже забудемо (про політичні війни. – Ред.). Якщо ви, народні депутати, хочете допомагати, то допомагайте, а не робіть заяви. Бо ми вас в перші дні війни, тих, хто робить заяви, тут не бачили. Зовсім. Ми бачили голову Черкаської військової адміністрації, відповідних керівників правоохоронних органів. Точно так же я вас не бачив на жодному вшануванні наших Героїв", - заявляв Бондаренко.

Крім того, міський голова Черкас радив нардепам-бунтівникам або йти на фронт, як деякі їхні колеги-парламентарі, або приділяти більше уваги роботі у парламенті.

До того ж, за даними соціологів, в округах мажоритарників Рудика та Яценка місцеві мешканці вважають ситуацію в країні та в місці проживання більш напруженою, ніж в сусідніх округах, де інтереси виборців представляють представники партії влади. Крім того, в округах Войцехівського та Яценка виборці фіксують найвищий рівень корупції в місцевих органах влади.

Разом з тим, як стало відомо ЗМІ, нещодавно Войцеховський та Яценко зустрічалися в Умані. А після того за дивним збігом обставин виник гучний скандал з рейдерством ТОВ "Красногірський олійний завод", у якому фігурують нардепи.

Нагадаємо, депутат-перебіжчик Антон Яценко раніше фігурував у низці корупційних скандалів. Останнім же часом на адресу Яценка пролунало чимало заяв щодо його зв'язків з колаборантами та навіть звинувачень в колабораціонізмі.