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Нардепы Яценко и Войцеховский возобновили попытку заменить главу Черкасской ОВА, черкащане против

Фото: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец (ck-oda.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

В Черкасской области нардепы-мажоритарщики Виталий Войцеховский и Антон Яценко возобновили попытки отправить в отставку генерал-губернатора Игоря Табурца. Впрочем, черкащане и представители местных органов власти не поддерживают бунт нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OBOZREVATEL.

"Именно для стабилизации ситуации в области президент Украины Владимир Зеленский и назначил Табурца 1 марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабной агрессии России. С тех пор вся область и областной центр объективно относятся к наиболее стабильным и спокойным регионам страны, став по-настоящему крепким тылом во время войны", - отмечается в публикации.

Также указывается, что после назначения Табурца ситуацию в области удалось стабилизировать, а Черкасская область оказалась "одним из спокойных регионов страны". В этом, как акцентируют журналисты, также есть и заслуга главы ОВА, который "пользуется авторитетом и уважением как в военных, так и политических кругах страны и Черкасщины".

Ранее ряд местных советов обращались к президенту Владимиру Зеленскому с требованием оградить Табурца от необоснованных нападок Войцеховского. Главу ОВА также поддержал и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который в свое время оппонировал Зеленскому, но встал на защиту Табурца.

"За период второй каденции, у меня, у мэра, есть уже пятый губернатор. Давайте уже забудем (о политических войнах, - ред.). Если вы, народные депутаты, хотите помогать, то помогайте, а не делайте заявления. Потому что мы вас в первые дни войны, тех, кто делает заявления, здесь не видели.

Кроме того, городской голова Черкасс советовал нардепам-мятежникам либо идти на фронт, как некоторые их коллеги-парламентарии, либо уделять больше внимания работе в парламенте.

Кроме того, по данным социологов, в округах мажоритарщиков Рудыка и Яценко местные жители считают ситуацию в стране и в месте проживания более напряженной, чем в соседних округах, где интересы избирателей представляют представители партии власти. Кроме того, в округах Войцеховского и Яценко избиратели фиксируют самый высокий уровень коррупции в местных органах власти.

В то же время, как стало известно СМИ, недавно Войцеховский и Яценко встречались в Умани. А после этого по странному стечению обстоятельств возник громкий скандал с рейдерством ООО "Красногорский маслозавод", в котором фигурируют нардепы.

Напомним, депутат-перебежчик Антон Яценко ранее фигурировал в ряде коррупционных скандалов. В последнее время в адрес Яценко прозвучало немало заявлений относительно его связей с коллаборантами и даже обвинений в коллаборационизме.

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Черкасская область