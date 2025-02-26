Нардепи "Батьківщини" передали захисникам дрони, РЕБи та засоби зв’язку

Це вже майже 200 поїздка «батьківщинівців» на передову. Цю чергову поїздку народні депутати присвятили третій річниці повномасштабного вторгнення. Партійці передали захисникам і захисницям найнеобхідніше: дрони, РЕБи, засоби зв’язку та зарядні станції.

Лідерка партії Юлія Тимошенко подякувала команді за захист суверенітету не тільки у сесійній залі парламенту, а і за єднання довкола Збройних сил.

"Пишаюся, колеги! Лише так вистоїмо!", – переконана Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення центральний офіс партії "Батьківщина" з початку війни став волонтерським хабом, а команда Юлії Тимошенко постійно надає різнобічну підтримку та допомогу постраждалим внаслідок збройної агресії, медичним працівникам і воїнам на передовій.