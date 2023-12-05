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На нардепа від ОПЗЖ Борта завели справу через затримки за кордоном

Фото: на нардепа від ОПЗЖ Віталія Борта порушили справу через затримки за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон нардепом України від забороненої ОПЗЖ, членом комітету Верховної ради України з питань бюджету. Мова йде про нардепа Віталія Борта.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ексклюзивний коментар, ДБР.

Так, джерела РБК-Україна підтвердили, що у справі фігурує нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт. Наприкінці жовтня  відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Так, слідство встановило, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної ради двічі їздив до Угорщини - з 12 по 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року.

"Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном", - йдеться в повідомленні ДБР.

Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію.

 

 

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