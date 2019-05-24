У нардепа требовали полмиллиона долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство по факту вымогательствв и незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Судебный репортер".

По данным следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с группой неустановленных лиц в конце 2018 - начале 2019. Был разработан преступный план вымогательство 500 тыс. долларов у народного депутата, угрожая распространением информации, полученной в результате взлома электронных почтовых ящиков и дальнейшего искажения переписки. Речь шла о переписке окружения нардепа в количестве по меньшей мере 10 людей.

Подозреваемый написал нардепу на Whatsapp и сообщил, что знает о содержании переписки. 14 мая подозреваемый встретился с народным депутатом в гостинице "Русь"и потребовал деньги в сумме 500 тыс. долларов за не распространение содержания электронной переписки. Затем подозреваемый получил от нардепа 500 тыс. долларов и был задержан.

В судебном заседании подозреваемый вину признал и просил применить в отношении него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Но суд взял его под стражу, назначив альтернативу в виде залога в сумме 154 тыс. грн. О подозреваемом в постановлении сказано, что он уроженец Харькова и ранее не судимый. Имя народного депутата в опубликованном постановлении суда скрыто.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими задержали депутата Киевского областного совета за получение взятки в размере 5 тыс. долларов.