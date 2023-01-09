UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нардепа Тищенка звинуватили у спробі отримати спецумови на перевалку зерна

Фото: народний депутат Микола Тищенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Приватизація порту Усть-Дунайськ може відбуватись в інтересах стивідорної компанії, пов’язаної з народним депутатом Миколою Тищенком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора ДП "МТП Усть-Дунайськ" Юрія Мартинюка.

"Компанія ЗТК, яка перевантажує вантажі Тищенка через наш порт, відмовляється платити державі. Усі інші стивідори платять, а він ні. Це політична корупція, я вважаю. Півтора року тому ЗТК рейдерським шляхом захопив наш склад, майно державного підприємства. Нічого нам не сплачує за зберігання вантажів. На сьогодні борг перевищує 2 млн гривень. Усі інші оператори сплачують порту за використання державної інфраструктури 0,5 долара за тонну вантажу. Це дуже невисока ставка. В порту Ізмаїл стивідори сплачують 3 долари з тонни. ЗТК вирішив, що вони можуть сплачувати нашому порту лише 0,05 долара, тобто 5 центів з тонни, заробляючи 18 доларів на тонні зерна. Іншими словами, держава має дотувати надприбутки приватного стивідора", - розповідає Мартинюк.

За його словами, 2022 року при комітеті ВР з питань транспорту та інфраструктури Тищенко створив власну робочу групу, яка займається "перевіркою морегосподарського комплексу".

На початку листопада члени групи навідались в Усть-Дунайськ, а вже 31 грудня Тищенко у написав, що він ініціював звільнення керівника порту "за корупцію". В порту вважають, що це пов’язано з намаганням депутата повністю захопити порт та не сплачувати заборгованість перед державним підприємством.

За словами Мартинюка, стивідорна компанія ЗТК не приховує зв’язку з Тищенком.

Також, за інформацією журналістів, минулого року Тищенко приходив й до інших керівників дунайських портів, нібито з метою отримати спеціальні цінові умови для пов'язаних з ним постачальників.

Нагадаємо, 22 грудня Фонд держмайна виставив на приватизацію порт Усть-Дунайськ. Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на сайті Prozorro.Продажі. Стартова ціна - 60 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Микола Тищенко