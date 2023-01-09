Нардепа Тищенка звинуватили у спробі отримати спецумови на перевалку зерна

"Компанія ЗТК, яка перевантажує вантажі Тищенка через наш порт, відмовляється платити державі. Усі інші стивідори платять, а він ні. Це політична корупція, я вважаю. Півтора року тому ЗТК рейдерським шляхом захопив наш склад, майно державного підприємства. Нічого нам не сплачує за зберігання вантажів. На сьогодні борг перевищує 2 млн гривень. Усі інші оператори сплачують порту за використання державної інфраструктури 0,5 долара за тонну вантажу. Це дуже невисока ставка. В порту Ізмаїл стивідори сплачують 3 долари з тонни. ЗТК вирішив, що вони можуть сплачувати нашому порту лише 0,05 долара, тобто 5 центів з тонни, заробляючи 18 доларів на тонні зерна. Іншими словами, держава має дотувати надприбутки приватного стивідора", - розповідає Мартинюк.

За його словами, 2022 року при комітеті ВР з питань транспорту та інфраструктури Тищенко створив власну робочу групу, яка займається "перевіркою морегосподарського комплексу".

На початку листопада члени групи навідались в Усть-Дунайськ, а вже 31 грудня Тищенко у написав, що він ініціював звільнення керівника порту "за корупцію". В порту вважають, що це пов’язано з намаганням депутата повністю захопити порт та не сплачувати заборгованість перед державним підприємством.

За словами Мартинюка, стивідорна компанія ЗТК не приховує зв’язку з Тищенком.

Також, за інформацією журналістів, минулого року Тищенко приходив й до інших керівників дунайських портів, нібито з метою отримати спеціальні цінові умови для пов'язаних з ним постачальників.