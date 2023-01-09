RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардепа Тищенко обвинили в попытке получить спецусловия на перевалку зерна

Фото: народный депутат Николай Тищенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Приватизация порта Усть-Дунайск может происходить в интересах стивидорной компании, связанной с народным депутатом Николаем Тищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ГП "МТП Усть-Дунайск" Юрия Мартынюка.

"Компания ЗТК, которая перегружает грузы Тищенко через наш порт, отказывается платить государству. Все остальные стивидоры платят, а он нет. Это политическая коррупция, я считаю. Полтора года назад ЗТК рейдерским путем захватил наш склад, имущество государственного предприятия. Ничего нам не платит за хранение грузов. На сегодня долг превышает 2 млн гривен. Все остальные операторы платят порту за использование государственной инфраструктуры 0,5 доллара за тонну груза. Это очень невысокая ставка. В порту Измаил стивидоры платят 3 доллара с тонны ЗТК решил, что они могут платить нашему порту всего 0,05 доллара, то есть 5 центов с тонны, зарабатывая 18 долларов на тонны зерна. Другими словами, государство должно дотировать сверхприбыли частного стивидора", - рассказывает Мартынюк.

По его словам, в 2022 году при комитете ВР по транспорту и инфраструктуре Тищенко создал собственную рабочую группу, которая занимается "проверкой морехозяйственного комплекса".

В начале ноября члены группы посетили Усть-Дунайск, а уже 31 декабря Тищенко написал, что он инициировал увольнение руководителя порта "за коррупцию". В порту считают, что это связано с попыткой депутата полностью захватить порт и не платить задолженность государственному предприятию.

По словам Мартынюка, стивидорная компания ЗТК не скрывает связи с Тищенко.

Также, по информации журналистов, в прошлом году Тищенко приходил и в другие руководители дунайских портов, якобы с целью получить специальные ценовые условия для связанных с ним поставщиков.

Напомним, 22 декабря Фонд госимущества выставил на приватизацию порт Усть-Дунайск. Приватизационный аукцион состоится 17 января на сайте Prozorro.Продажи. Стартовая цена - 60 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Тищенко