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Нардепа от ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Новости » Политика     06.03.2020 - 13:37
Нардепа от ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус
Фото: Олег Волошин (zagittya.com.ua)

Нардеп Волошин общался с зараженным коронавирусом французским сенатором

Народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина после контактов с зараженным коронавирусом французским сенатором направили на прохождение теста. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, Волошина отправляют пройти тест на выявление коронавируса.

"Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", - отметил Гончаренко.

Нардепа от ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Ранее Волошин в Facebook опубликовал сообщение о встрече с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером в конце февраля. Накануне его госпитализировали с подозрением на коронавирус, подозрение подтвердилось.

Напомним, по состоянию на 6 марта Центр общественного здоровья Украины проверяет 9 сообщений о подозрении на коронавирус.

А тем временем в Сумах из-за угрозы коронавируса отменили массовые мероприятия. Школы должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.

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