Нардепа Микитася вызвали на допрос в ГБР

Киевское территориальное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос народного депутата и кандидата в депутаты Максима Микитася. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По данным РБК-Украина, Микитася вызывают на допрос в качестве свидетеля на утро четверга, 11 июля

Напомним, 5 июля в Любече Черниговской области произошла стычка между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и головой ОТО Сергеем Пинчуком. Конфликт зафиксировали на видео, на котором слышно, что нардеп кричит на Пинчука и угрожает ему тюрьмой. В ответ глава ОТО звонит в полицию. Затем между ними начинается потасовка, во время которой Микитась отбирает у Пинчука мобильный телефон и бросает его об стену.

После этого следственное теруправления Государственного бюро расследований, расположенное в городе Киеве, начало досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины. Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.