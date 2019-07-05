Нардеп Микитась прокомментировал конфликт с главой ОТО в Черниговской области

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Конфликт произошел во время сессии поселкового совета в Любече

Народный депутат Максим Микитась прокомментировал произошедший сегодня, 5 июля, конфликт с главой объединенной территориальной общины (ОТО) в Черниговской области Сергеем Пинчуком. Об этом Микитась написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в поселке Любеч произошел конфликт между Микитасем и Пинчуком, который запечатлели на телефон. На видео видно, что между Микитасем и Пинчуков возникла словестная перепалка в зале поселкового совета. Нардеп потребовал, чтобы Пинчук выслушал людей, а не разговаривал по телефону и выхватил его мобильный.

Микитась отметил, что "Пинчук уже дал ложные показания полиции о том, что в ходе потасовки обидчик нанес ему телесные повреждения". Вместе с тем Микитась утверждает, что драки не было.

"Обматерил ли я главу Любечской ОТО Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы. Сейчас община начала процедуру отзыва главы ОТО, поэтому мы увидим еще не одну провокацию этого пана, который очень хочет остаться при кормушке", - написал нардепутат.

Микитась также заявил, что за время работы Пинчука в поселке закрыли отделение банка, школу, больницу и стационар для пожилых люде. Нардеп также добавил, что "из-за множества претензий к его работе община инициировала отзыв его с поста главы ОТО, собрав почти 1300 подписей жителей".

"Пан Пичнук, которого поставили на его должность люди, об этих самых людях забыл мгновенно. Он не хочет их слышать, его заботит только как набить свои карманы. Наплевательское отношение к громаде, угрозы жителям и журналистам, которых просто выгоняют с заседаний, чтоб "не мешали", школа без отопления зимой, а вместо финансирования нужных дел премии себе любимому. Может ли это возмутить?", - объяснил свою реакцию Микитась.

Депутат также допустил, что его эмоциональность была излишней, и попросил прощения у присутствовавших во время перепалки женщин. Вместе с тем, он отметил, что не намерен извиняться перед Пинчуком.

"Негодяям я всегда говорю то, что о них думаю, в лицо! Будем добиваться справедливости вместе с людьми!", - написал он.

Фото: facebook.com/maxim.mikitas